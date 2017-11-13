طهران - أ ف ب

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية الجبلية بين ايران والعراق الى 129 شخصا في الجانب الايراني، وفقا لحصيلة جديدة نشرتها هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية.

وبحسب موقع الهيئة فان هذه الحصيلة تمثل الوفيات المسجلة رسميا حتى الساعة الرابعة صباحا (1,30 ت غ) جراء الزلزال. من جانب آخر، افادت وكالة الأنباء الطلابية “ايسنا” ان هذا الرقم هو للضحايا الذين تم تسجيلهم لدى قسم الطب الجنائي في محافظة كرمانشاه في غرب ايران.

كما ادى الزلزال الى مقتل ستة اشخاص في الجانب العراقي من الحدود.

وكان مرصد المسح الجيولوجي الأميركي قد اعلن أن زلزالا بقوة 7,3 درجات ضرب مساء الأحد منطقتي غرب ايران وشمال شرق العراق في الساعة 18,18 ت غ، ويقع مركزه على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلبجة بعمق 33,9 كيلومترا.