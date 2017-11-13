أخبار مصر - رباب عبد الجواد

اكدت جيلان جبر – عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية – إن مصر تنظر دائما إلى مصالح الدول العربية وتحمل مصداقية وخبرة كبيرة تستطيع أن تفكك المشهد من التوتر وتستطيع أن تحافظ على الأمن فى هذه الدول وفى نفس الوقت عدم التطور العسكرى فى المشهد السياسى .

وأشارت جبر ، خلال مداخلة هاتفية لـ ” نشرة التاسعة ” المذاعة على القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء الأحد ، إلى أن هذه الجولة العربية لاستطلاع الرأى والتوجهات فى المرحلة القادمة.

وأضافت جبر نحن نشهد منعطفًا خطيرًا تدخل فيه دول الخليج ويدخل معها العديد من الدول العربية هذه الحروب بالوكالة التى تقوم بها إيران فى المنطقة عن طريق الحوثيين فى اليمن و والحرس الشعبى فى العراق وحزب الله فى لبنان وسوريا والبحرين.

واشارت الى ان عدد من الدول العربية مهددة بشكل دورى بالعمليات التى تتم بخلايا نائمة داخلها وكانت مؤخرًا فى الكويت، هذه الدول التى أصبحت مهددة من الأطماع الإيرانية والطموح الإيرانى ليست عقائدية ولكنها أطماع فى السيطرة على المشهد العربى وكانت هناك تصريحات من الرئيس روحانى أنه لا يوجد قرار فى هذه المنطقة إلا بالتشاور مع إيران، مضيفة ان الحريرى حينما قدم استقالته من السعودية كان هناك تهديدًا على حياته وأيضًا تهديدًا بقيادة المشهد اللبنانى بالاتجاه الفارسى وليس باتجاه العروبة.

وأوضحت جبر أن الدور المصرى فى تحقيق التضامن العربى وتجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر وعدم الاستقرار مهم جدًا، مؤكدة ان مصر دائمًا ترفع شعار السلام والاستقرار وتدعم الدول العربية سياسيًا ودبلوماسيًا.