القاهرة - أ ش أ

أحبط رجال جمارك الصادر بمصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مجموعة من الكتب والمخطوطات النادرة داخل 6 طرود بالمخالفة لقانون المخطوطات وتعديلاته.

وصرح مصدر بالجمارك بأنه أثناء إنهاء الإجراءات على البيانات الجمركية المصدرة إلى الخارج، اشتبه رجال الجمرك في بوليصة تحوي 6 طرود كتب دينية مصدرة إلى الإمارات، مشيرا إلى أنه بعرض محتويات الطرود على وحدة الآثار تبين وجود طرد به 8 كتب ومجلد ديني قديم منها كتاب تزييف الأسواق بتفصيل أشواق العشاق للعلامة الشيخ داوود الأنطاكي وبهامشه كتاب ديوان الصباية للأديب الفاضل شهاب الدين بتاريخ 1328 هجرية والكتاب طباعة حجرية ويعد من أوائل المطبوعات، وكتاب تنبيه الغافلين للفقيه نصر الدين بن محمد السمرقندي بتاريخ 1329 هجرية والكتاب طباعة حجرية ويعد من أوائل المطبوعات أيضا، والجزء الأول والثالث والرابع من كتاب القاموس المحيط للشيخ مجد الدين ويعد من أوائل المطبوعات، وكتاب كنوز الصحة لمحمد التونسي ويعد من الكتب النادرة، والجزء الأول والثاني من كتاب حاشية العلامة البناني وكتاب حاشية الخضري وهى تعد من أوائل الكتب.

وأكدت لجنة الآثار أن الكتب والمجلدات تخضع لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته وقررت مصادرتها لصالح دار الكتب والوثائق القومية لكونها تعد من أوائل المطبوعات وبعضها يمثل بداية الطباعة الحجرية وبعضها يحمل صفات المخطوطات.

وقررت إدارة جمارك الصادرات الجوية والبرية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.