بغداد - أ ش أ

أفادت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) بارتفاع عدد ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت أنحاء مختلفة في العراق, مساء اليوم /الأحد/ إلى أكثر من 100 قتيل وجريح في قضاء دربنديخان بمدينة السليمانية.

فيما أصدر وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي تطمينا جديدا عن سد الموصل, وقال: “اتصل بي مدير سد الموصل, وقام مع كوادر السد وبمرافقة أعضاء فيلق المهندسين الأمريكي بتفتيش جسم سد دربنديخان في الموصل ونفق التحشية ومراقبة المتحسسات”.

وأكد الجنابي أن نتائج المعاينة لم تسفر عما يثير القلق بشأن السد.

وكان الجنابي قد صرح – سابقا – بحدوث انزلاقات في الجبل المجاور لمنشأ السد وسقوط أحجار وأنقاض في المسيل المائي للسد, وانهيار بعض البيوت المجاورة.

سبعة قتلى فى ايران :

كما قُتل سبعة اشخاص واصيب 25 في ايران اثر زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب مساء الاحد منطقتَي شمال شرق العراق وغرب ايران، بحسب حصيلة موقتة اوردتها وكالة ايسنا الايرانية للانباء.

وقال هوشانغ بازوند محافظ كرمنشاه الايرانية للوكالة “بحسب اخر حصيلة، قُتل ستة اشخاص في قصر شرين وشخص اخر في ازغله”.

واضاف “جميع افراد الاغاثة والجيش في حالة تأهب”.

وفي العراق المجاور قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح في محافظة السليمانية الأحد جراء الزلزال، بحسب ما قال مسؤولون.

وقال قائمقام قضاء دربندخان ناصح ملا حسن لوكالة فرانس برس إن “أربعة أشخاص قتلوا بسبب الزلزال”، فيما أشار مدير مستشفى قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية إلى “سقوط قتيلين هما طفل ورجل مسن”.

