طهران - بغداد - الكويت - وكالات

قُتل ستة اشخاص في ايران اثر زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب مساء اليوم الاحد منطقتي شمال شرق العراق وغرب ايران، بحسب حصيلة اولية اوردها التلفزيون الرسمي الايراني.

وسقط الضحايا في مدينة قصر شيرين الحدودية الواقعة في محافظة كرمنشاه الايرانية بحسب ما اعلن المحافظ فرامرز اكبري للتلفزيون الرسمي.

كما قتل أربعة أشخاص في العراق، نتيجة الزلزال.

إصابة 55 شخصا وحدوث انزلاقات جبلية بالسليمانية وديالي

وفي مدينة السليمانية العراقية أعلنت شرطة الأقضية والنواحي إصابة 50 شخصا بجروح في قضاء دربنديخان.

وقال مدير شرطة السليمانية الرائد الحقوقي إقبال محمد – في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) – إن جميع المواطنين الجرحى إصاباتهم طفيفة ولا تستدعي القلق.

وفي السياق ذاته صرح وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي بأن انزلاقات حدثت في الجبل المجاور لمنشأ السد، وسقطت قطع أحجار وأنقاض في المسيل المائي للسد، كما انهارت بعض البيوت المجاورة له.

وأضاف الجنابي أن “سد دربندخان أقرب منشأ لمركز الهزة الأرضية، ولسنا متأكدين حاليا بسبب الظلام من حجم الانزلاقات، لكن المطمئن أن سد حمرين وهو أسفل سد دربندخان بوضع جيد”.

وفي محافظة ديالي، أصيب 5 أشخاص، فيما انهارت منارة أكبر جامع في قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة إثر الهزة الأرضية.

وقال مدير مستشفى خانقين العام خالد عباس أحمد إن “المستشفى استقبل مساء اليوم 5 أشخاص مصابين بجروح طفيفة إثر الهزة الأرضية التي ضربت القضاء والمحافظات العراقية”.

وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس المحلي لقضاء خانقين سمير محمد نور إن “الهزة الأرضية التي ضربت القضاء المحاذي للحدود الإيرانية أسفرت عن تسجيل أضرار مادية أبرزها انهيار منارة جامع أبو حفصة الذي يعتبر أكبر جامع في خانقين”.

وكانت صحة ديالي قد أعلنت استقبال مستشفى بعقوبة 30 حالة إغماء نتيجة الهزة.

الكويت تؤكد عدم وقوع أي حادث جراء الهزة الأرضية

من جانبها أكدت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية اليوم /الأحد/ عدم وقوع أي حادث يذكر نتيجة للهزة الأرضية التي شعر بها معظم السكان في البلاد.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإطفاء – في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) – إن الإدارة جاهزة تماما لمواجهة مثل هذه الحوادث بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجميع الجهات المعنية بالدولة.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية قد أشارت إلى حدوث هزة أرضية تتراوح قوتها بين 4 و 5 درجات على مقياس ريختر شعر بها معظم سكان البلاد.