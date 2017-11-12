القاهرة - أخبار مصر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الجهات المعنية بميناء سفاجا البحرى عقب إتخاذ كافة الإجراءات القانونية من ضبط كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر مخفاه داخل شحنة ثمار ليمون بلغت (626 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر) معدة للتصدير إلى إحدى الدول العربية ، على متن الشاحنة البراد رقم ( 4825 س ن ع – 2918 د ع ج ) قيادة المدعو”عبدالسلام أ.ع” مواليد 1985 ، سائق ، مقيم بمحافظة كفرالشيخ – لاذ بالفرار حال إستشعاره بوجود القوات لضبط الشاحنة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب .