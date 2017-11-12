واشنطن- (أ ف ب)

اعلنت الولايات المتحدة اليوم الاحد انها شنت في اليومين الاخيرين ثلاث ضربات جوية ضد متمردي حركة الشباب الموالية للقاعدة في الصومال وضد جهاديين تابعين لتنظيم داعش، ادت الى مقتل عدد منهم.

وادت العملية الاولى التي نفذت السبت قرابة الساعة 16،30 بالتوقيت المحلي (13،30 بتوقيت غرينيتش) “بالقرب من جادود على بعد 400 كلم الى جنوب غرب مقديشو”، الى مقتل مقاتل في حركة الشباب، بحسب ما اعلنت القيادة العسكرية الاميركية لافريقيا (افريكوم) في بيان.

واوضح البيان ان “الولايات المتحدة كانت رصدت قبل العملية مشاركة المقاتل في اعتداء ضد قافلة امريكية-صومالية”.

والاحد قرابة الثالثة فجرا (منتصف الليل بتوقيت غرينيتش) استهدفت ضربة امركية مقاتلي حركة الشباب في منطقة شبيلي التي تبعد 65 كلم الى الغرب من مقديشو، بحسب ما اوضحت المتحدثة باسم قوة افريكوم.

وقرابة الساعة التاسعة صباحا (السادسة بتوقيت غرينيتش) استهدفت ضربة اميركية ثالثة تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد، بحسب المتحدثة.

واضافت المتحدثة انه قتل في الضربتين “العديد من الارهابيين”.

وكررت افريكوم التأكيد على ان الجيش الاميركي “سيستمر باستخدام كافة الوسائل المشروعة والمناسبة” لمواجهة الارهاب، ولا سيما “ضرب الارهابيين ومعسكراتهم التدريبية ومخابئهم في الصومال وفي المنطقة والعالم”.