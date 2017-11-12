القاهرة - اخبار مصر

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، أبرز ما جاء بقانون المرور الجديد، فى إطار خدمات الحكومة الإلكترونية ، تحت هاشتاج..

#خدمات_وزارة_الداخلية_الالكترونية

#المعلومات_حق_لكل_مواطن

وتضمن التعريف، بأن المخالفات بالقانون تقسم إلى 5 شرائح ولكل سائق سيارة 50 نقطة وبحسب درجة وخطورة المخالفة المرورية التى يرتكبها السائق يتم خصم نقاط معينة من تلك الشرائح.

بدوره، قال العميد دكتور أيمن الضبع وكيل نظم المعلومات بالمرور، إن القانون يهدف لضبط أداء الشارع، ويقف في جانب المواطن، وألزم الدولة بالعديد من الالتزامات لخدمة المواطنين.