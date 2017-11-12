الهيئة العربية للتصنيع تصنع منتجات مشتركة مع بيلاروسيا واليونان 2017/11/12 - 22:18 الهيئة العربية للتصنيع تصنع منتجات مشتركة مع بيلاروسيا واليونان2017-11-12T22:18:29+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة مصر وقضايا الأمة العربية جهود ضبط الأمن البترول : أكثر من 8 ملاين و حدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى إليها حتى الأن 11-11-2017 وزير الداخلية يوافق على طلب لأحد السجناء بمناقشة رسالة الدكتوراة فى جامعة الإسكندرية 11-11-2017 إجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية بالقاهرة لبحث التنسيق المشترك 11-11-2017 إسماعيل : الظروف الراهنة تتطلب أعلى مستوى من التشاور و التنسيق بين مصر و تونس 11-11-2017
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