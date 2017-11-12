بوينس آيرس - أ ش أ

خضع النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني الحالي لنادي الفجيرة الإماراتي اليوم الأحد لعملية جراحية في الكتف الأيسر. ونشر مارادونا – عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” – صورة له عقب إجرائه العملية وطمأن الجماهير على نجاحها.

وكتب مارادونا “أردت أن أخبركم بأنني أجريت اليوم عملية جراحية في أربطة الكتف الأيسر, هذا الشىء كان ينبغي أن أفعله لبعض الوقت لكنني كنت أؤجله دائما لشىء أو أخر, استمرت العملية ساعة ونصف ونجحت, أرسل تحياتي للجميع”.