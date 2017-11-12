القاهرة - أ ش أ

جدد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال موقف مصر الحاسم المتعلق بوحدة وسيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني.

وأعرب عبد العال – خلال لقائه سفير العراق بالقاهرة محمد حبيب الصدر اليوم الأحد – عن تطلع مصر إلى ترجمة حالة الزخم في العلاقات الثنائية إلى خطوات ملموسة على صعيد تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية العراقية بشكل عام، وعلى المستوى البرلماني خاصة.

ومن جانبه، قدم السفير العراقي التهنئة للدكتور عبد العال بمناسبة نجاح مصر في تنظيم منتدى شباب العالم، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما هنأ الصدر رئيس مجلس النواب بمناسبة الانتصارات المتتالية التي تحققها مصر في حربها على الإرهاب.

وعرض سفير العراق تطورات الوضع الداخلي في العراق، والإجراءات القانونية والدستورية التي اتخذتها الحكومة العراقية في إدارة أزمة (رغبة إقليم كردستان العراق في الاستقلال)، مشددا على إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها المحدد في مايو 2018 دون تأجيل.

وقدم السفير العراقي دعوة إلى الدكتور علي عبد العال للمشاركة في الاحتفال بمرور نصف قرن على وفاة المفكر العراقي محمد رضا الشبيبي، وذلك في مدينتي بغداد والنجف بالعراق.