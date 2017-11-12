القاهرة - أخبار مصر

يفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، صباح غدا الإثنين، فعاليات الملتقى الدولي الثالث لتفاعل الثقافات الأفريقية تحت عنوان “الثقافات الشعبية في أفريقيا”؛ والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، بقصر ثقافة أسوان في إطار تدشين محافظة أسوان عاصمة للثقافة الأفريقية؛ والذي تستمر فعالياته حتى 16 نوفمبر، وبحضور المفكر حلمي شعراوي مقرره.

يشارك بالملتقى 100 باحثا من 20 دولة أفريقية وعربية، وتحمل هذه الدورة عنوان “الثقافات الشعبية في أفريقيا”؛ ويشارك بها باحثين من (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب – السودان – جنوب السودان – تشاد – الصومال – بروندي – كينيا – مالي-مويتانيا – ناميبيا – تنزانيا – نيجيريا – الكونغو الديمقراطية – أوغندا – زيمبابوي … بالإضافة إلى الباحثين المصريين).

كما يحتضن قصر ثقافة أسوان خلال أيام الملتقى معرض لإصدارات وزارة الثقافة وبعض دور النشر الخاصة؛ مع خصم يصل إلى 70 % على بعض الإصدارات؛ بالإضافة إلى عروض فنية تقدمها فرقة “براعم قصر ثقافة كركر” وفرقة توشكى للفنون الشعبية، وفرقة أسوان للفنون الشعبية والاستعراضية”.