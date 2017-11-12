الإسكندرية أ ش أ

وقع مركز أبحاث الميكانيكا الحيوية الحسابية للأوعية الدموية الدماغية بكلية الطب جامعة الإسكندرية, اليوم /الأحد/, اتفاقية تعاون مع معهد علوم الموائع بجامعة توهوكو باليابان, بحضور عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية الدكتور أحمد عثمان, ومدير المركز أستاذ جراحة المخ والأعصاب الدكتور تامر حسن.

ويعد مركز أبحاث الميكانيكا الحيوية الحسابية للأوعية الدموية الدماغية بكلية الطب من مراكز التميز العلمي القومية بمصر, وتم تأسيسه من خلال مشروع بحثي يموله صندوق العلوم والتنمية التكنولوية وتستضيفه كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

ويهدف المركز من خلال عدة محاور بحثية وعلمية إلى تطوير أساليب تشخيص وعلاج أمراض الأوعية الدموية الدماغية في مصر وبذلك يساهم المركز في تحقيق أهداف تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.

كما يهدف لتحقيق قفزات نوعية في البحث العلمي في عدة مجالات تتعلق بالميكانيكا الحيوية وطب وجراحة الأوعية الدموية والأشعة التشخيصية و جراحة القلب والمخ والأعصاب.