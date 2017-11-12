القاهرة - أ ش أ

شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل افتتاح فعاليات مؤتمر مؤسسة (أخبار اليوم) الاقتصادي الرابع، والذي يقام تحت شعار (مصر طريق المستقبل .. الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل) وتستمر فعالياته حتى يوم بعد غد الثلاثاء بمشاركة عدد من رجال الأعمال والاقتصاد الذين يمثلون كافة القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي.

وتتضمن فعاليات المؤتمر 10 جلسات تجيب على العديد من الاستفسارات التي تشغل الرأي العام إلى جانب خطط الوزارات في التعامل مع جميع التحديات الحالية.

ومن المقرر أن تسفر المناقشات عن عدد من التوصيات التي سترفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتضع ما يوصف بخارطة طريق مستقبل الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وتنقسم جلسات المؤتمر إلى 5 جلسات عامة و5 نوعية، فيما تتضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر عرض فيلم تسجيلي، ويعقبها كلمة الكاتب ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار أخبار اليوم، ثم تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس لجنة المتابعة الدائمة للمؤتمر كلمتها، ثم تليها كلمة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ثم يلقي المهندس شريف إسماعيل كلمة خلال فعاليات المؤتمر.