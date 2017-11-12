عواصم المحافظات أ ش أ

شنت الأجهزة الأمنية بعدة محافظات حملات أمنية ومرورية وتموينية, اليوم الأحد, لضبط الخارجين عن القانون, والمواد المخدرة, ومروجيها, وحائزي الأسلحة النارية, والقضايا التموينية, بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

ففي المنوفية, تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة التعديات على نحو ثمانية الآف و750 متر مربع أملاك دولة بقرى ومدن المحافظة, وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 39 قضية

تموينية متنوعة, فيما أسفرت الحملة المرورية عن ضبط سائقين اثنين لتعاطيهما المواد المخدرة أثناء القيادة, وتحرير 1332 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي قنا, تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 17 متهما بحوزتهم 18 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص, وضبط متهمين بحوزتهما ستة كيلوجرامات من نبات البانجو و100 قرص من عقار التامول المخدر, وضبط 38 متهما من طرفي خصومة ثأرية بناحية الكرنك بمركز أبوتشت, وتنفيذ 1390 حكما قضائيا متنوعا, فيما أسفرت حملة الإزالات عن إزالة سبع حالات تعد على الأراضي الزراعية بمنطقة حي المصالح بمدينة قنا على مساحة ستة قراريط.

وفي المنيا, نظمت مديرية التموين حملة مكبرة على شركات المستلزمات الطبية أسفرت عن تحرير سبعة محاضر مخالفة لمزاولة النشاط بدون ترخيص وحيازة وعرض مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها خارج الصيدليات, ومصادرة وضبط 608 عبوات مستلزمات طبية مجهولة المصدر, فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فلاح محكوم عليه في ثلاث قضايا (سلاح ومخدرات) بحوزته سيارة بدون لوحات وسلاح بدون ترخيص بمركز بني مزار.

وفي البحر الأحمر, أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 57 مطلوبا وهاربا من تنفيذ أحكام قضائية و110 أشخاص مشتبه فيه, وتحرير 195 مخالفة مرورية متنوعة, وضبط أربع قضايا حيازة مواد مخدرة وثلاث قضايا حيازة سلاح أبيض.

وفي أسوان, تمكنت مباحث أسوان من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 368 لفافة من مخدر البانجو تزن نحو طن ونصف الطن, بالإضافة إلى ضبط 675 قرص تامول, و800 قرص مخدر مختلف الأشكال.

وفي مطروح, تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 33 ألفا و500 عبوة سجائر مهربة جمركيا, وتم إدخالها للبلاد بطريقة غير شرعية دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها

داخل الزراعات بمنطقة أغورمي بهي الدين بسيوة. وفي الشرقية, قرر المحافظ اللواء خالد سعيد غلق 47 مخبز سياحي وأفرنجي لإدارتها بدون ترخيص من الجهة المختصة, بمراكز الحسينية وأبو كبير وههيا وكفر صقر وبلبيس والصالحية الجديدة وحي أول وثان الزقازيق.

وفي القليوبية, تمكنت أجهزة الأمن من القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم عشرة كيلوجرامات بانجو و100 جرام من الحشيش بدائرة مركز طوخ خلال وجودهم بالقرب من إحدى المقابر, وبحوزتهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية ومبلغا ماليا وثلاثة هواتف محمولة.

وفي البحيرة, أزالت الوحدة المحلية بإيتاي البارود خمس حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية شتت الأنعام بمساحة خمسة أفدنة واقعة بزمام جمعية الحوتة للائتمان الزراعي.