برازافيل أ ش أ

تعادل منتخب الكونغو برازافيل مع ضيفه منتخب أوغندا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ بملعب ألفونس ماسيمبا في الجولة السادسة والاخيرة من المجموعة الخامسة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

تقدم منتخب الكونغو في الدقيقة العاشرة عن طريق مارفين باودري,وتعادل اللاعب كاريسا لمنتخب اوغندا في الدقيقة 11,لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة ينهي منتخب اوغندا التصفيات في المركز الثاني برصيد 9 نقاط,بينما تصبح الكونغو برصيد نقطتين في المركز الاخير.

تقام في الوقت الحالي المباراة الاخري في المجموعة بين مصر وغانا,وكانت مصر قد تأهلت للمونديال منذ الجولة الخامسة.