القاهرة - أ ش أ

نعى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وفاة 7 تلاميذ غرقا إثر انقلاب مركبة (توك توك) بهم بترعة المحمودية أمام زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة ، وذلك أثناء عودتهم من المدرسة إلى منازلهم.

وقدم شوقي – في بيان الوزارة، اليوم الأحد – العزاء لأهالي التلاميذ، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبه ، صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد خيري بأنه تم التواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة محمد سعد الذي أوضح أن الحادثة وقعت أثناء عودة التلاميذ بمدرسة مجمعة زاوية غزال الابتدائية إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي ، وكان عددهم ثمانية تلاميذ استقلوا (التوك توك) وانقلب بهم بترعة المحمودية ، مما أسفر عن وفاة 7 تلاميذ ونجاة طفل واحد ، وتم خروجه من المستشفى، والاطمئنان عليه وهو الآن بحالة جيدة.

وأشار إلى أنه قام والعاملون بالمديرية بتقديم واجب العزاء لأهالي التلاميذ، وأنه تم التواصل مع مدير الإدارة العامة للتأمين على التلاميذ والطلبة ضد الحوادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف الحقوق المادية للطلاب.

جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قام باتصال هاتفيا بأسر التلاميذ لتعزيتهم سائلا الله أن يلهمهم الصبر في مصابهم ، كما اطمأن على التلميذ الذي نجا من الحادث.