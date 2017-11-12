اخبار مصر

اشراف وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

من جديد تؤكد مصر – خلال لقاء الرئيس السيسى ورئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد – على موقفها الثابت والداعم لتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات الراهنة وخاصة الإرهاب والفكر المتطرف ، اضافة لترسيخ وحدة الصف ونزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

السيسى يستعرض ورئيس الحكومة التونسية العلاقات الثنائية

وسعيا لاحتواء التصعيد المتنامى فى منطقة الخليج – السعودى الايرانى والسعودى اللبنانى – التقى وزير الخارجية فى ثانى محطة لجولته العربية مع العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى حيث نقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي تتناول تقييم مصر ورؤيتها للتطورات المتلاحقة في المنطقة وتأثيراتها على استقرار الدول العربية وشعوبها.

بالصور.. شكري يؤكد لملك البحرين دعم مصر لاستقرار بلاده

كان شكرى قد استهل جولته العربية – التى تشمل كلا من الأردن والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والسعودية – بزيارة الاردن حيث التقى والعاهل الاردنى الملك عبد الله الثاني ونقل رسالة شفهية من الرئيس السيسى تتناول التطورات المتلاحقة في المنطقة

بالفيديو .. شكري ينقل رسالة شفهية من السيسي لملك الاردن

وكان شكرى قد بحث مع نظيره الاردنى أيمن الصفدي تطورات الوضع في لبنان والأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، بما في ذلك جهود التسوية السياسية للأزمة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة

مباحثات ثنائية بين شكري والصفدي في عمان

شكري والصفدي يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا

وفى تطور لاحق ، يعقد وزراء الخارجية العرب الاحد المقبل اجتماعا طارئا بناء على طلب السعودية في مقر الجامعة العربية في القاهرة لبحث “انتهاكات” ايران في الدول العربية، بحسب ما افاد دبلوماسيون عرب.

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الاحد المقبل بطلب من السعودية

وعلى صعيد مكافحة الارهاب ، تمكنت قوات الجيش الثالث الميدانى من ضبط فرد مشتبه به فى دعم العناصر التكفيرية وعربة ربع نقل مخبأ بها كمية كبيرة من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة ، فضلاً عن ضبط 5 أفراد آخرين أثناء قيامهم بمراقبة تحركات القوات

مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى جهودها فى ملا مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى جهودها فى ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء Geplaatst door ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ op zondag 12 november 2017

بالفيديو والصور.. ضبط 6 عناصر ارهابية بسيناء

وفى موضوع اخر … اكد فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خلال استقباله مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اكد على تقديره لجهود المجلس في النهوض بالإعلام في مصر ودوره الهام فى الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق وأمانة الكلمة

مكرم: الأزهر هو المرجعية الإسلامية المعتمدة

ومن انبائنا المحلية ايضا … اعلن رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ان غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى الحالى (1439) ستوافق يوم الأحد المقبل.. وعليه فإن المولد النبوى الشريف سيكون يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري حسابيا.

القومى للبحوث الفلكية يعلن 30 نوفمبر المولد النبوى

رياضيا … تعادل المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونظيره الغاني 1/1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب “بابا يارا” بمدينة كيب كوست الغانية في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

تعادل مصر وغانا بهدف لكل منهما في ختام تصفيات المونديال

ومن انباء الطقس المتوقعة غدا … يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا/الاثنين طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وتكون درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بالقاهرة 17 / 27 ، الاسكندرية 16 / 26 ، مطروح 13 /26 ، بورسعيد 20 /27 ، الإسماعيلية 13 /28

طقس الاثنين معتدل..والعظمى بالقاهرة 27

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