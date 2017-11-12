بيروت- (أ ف ب)

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم الأحد أن “الظروف الغامضة والملتبسة” التي يعيش فيها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري “وصلت الى درجة الحد من حريته” في السعودية.

تأتي تصريحات الرئيس اللبناني في وقت يُتوقع أن يُجري تلفزيون “المستقبل” اللبناني مقابلة مع الحريري مساء الأحد مباشرة من الرياض. وهذه المقابلة ستكون الموقف المُعلن الأول للحريري منذ اعلان استقالته في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وشكلت الاستقالة التي اعلنها الحريري من العاصمة السعودية، مفاجأة مدوية في الاوساط السياسية في لبنان وأثارت موجة من الشائعات حول وجود الحريري في “الاقامة الجبرية” في الرياض.

وندد عون في بيانه الصادر عن الرئاسة اللبنانية الاحد ب”الظروف الغامضة والملتبسة التي يعيش فيها رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري في الرياض منذ يوم السبت الماضي والتي اشار إليها ايضاً عدد من رؤساء الدول الذين تناولوا هذا الموضوع خلال الأيام الماضية”.

واعتبر أن “هذه الظروف وصلت الى درجة الحد من حرية الرئيس الحريري وفرض شروط على اقامته وعلى التواصل معه حتى من افراد عائلته”.

وأضاف البيان “ان هذه المعطيات تجعل كل ما صدر وسيصدر عن الرئيس الحريري من مواقف او ما سينسب اليه، موضع شكّ وإلتباس ولا يمكن الركون اليه او اعتباره مواقف صادرة بملء ارادة رئيس الحكومة”.