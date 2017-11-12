دبي - أ ف ب

أعلنت شركة “إعمار” العقارية الاماراتية الاحد أنها حققت نموا كبيرا في ارباح الربع الثالث للعام الجاري في ظل زيادة كبيرة في المبيعات في امارة دبي.

وبدأت دبي بالتعافي من تباطؤ اقتصادي استمر ثلاثة أعوام بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط الذي ضرب اقتصاديات الخليج وقوض قطاع البناء.

وحققت شركة “إعمار” التي بنت برج خليفة، اطول برج في العالم، صافي ربح بلغ 411 مليون دولار (نحو 350 مليون يورو) للربع الثالث من العام 2017، بزيادة بنسبة 32 بالمئة عن نفس الفترة في 2016.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة محمد العبار إن “النمو المبهر في مبيعات وحداتنا السكنية في دبي وضعنا في موقف قوي لتوفير سيولة مالية للسنوات المقبلة”.

وتابع أن “الطلب المستمر على المشاريع في دبي يمثل مؤشرا قويا لثقة المستثمر في دبي والتي تعد اليوم أحد المراكز الأكثر نموا للاعمال والرفاهية”.