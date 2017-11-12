كيب كوست - أ ش أ

تعادل المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونظيره الغاني على أرض الأخير ووسط جماهيره بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب “بابا يارا” بمدينة كيب كوست الغانية في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب المصري قد ضمن التأهل إلى كأس العالم في روسيا بصورة رسمية منذ فوزه على الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات، حيث خاض مواجهة غانا بقوام من غير الأساسيين.

تقدم محمود عبد الرازق “شيكابالا” للمنتخب المصري في الدقيقة 60 من اللقاء، وتعادل لغانا أدوين جياسي في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب المصري رصيده إلى النقطة 13 في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات، ثم أوغندا بتسع نقاط، يليه منتخب غانا بسبع نقاط، وأخيرا الكونغو بنقطتين فقط.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى من المنتخبين، وبدأ منتخب غانا اللقاء مستحوذا على الكرة في ظل محاولات مصر لتشكيل خطورة على مرمى أصحاب الأرض عن طريق الهجمات المرتدة السريعة.

وشهدت الدقيقة 15 أول هجمة خطيرة لغانا عن طريق تصويبة بعيدة المدى من مبارك واكاسو إلا أن إكرامي استطاع أن يمسك بها بنجاح على مرتين، وتعرض رامي ربيعة للإصابة في الدقيقة 31 حيث سقط أرضا ليخرج بعدها من الملعب ويحل محله سعد سمير في تغيير أول لمصر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين، سنحت فرصة التسجيل مجددا لمصر عن طريق “شيكابالا” الذي صوب كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس الغاني تصدى لها لتخرج إلى ركنية، وفي الدقيقة 60 تقدم “شيكابالا” للفراعنة بعدما قاد هجمة منظمة مع رمضان صبحي، قبل أن يمرر إلى تريزيجيه الذي أعادها له من جديد ليطلق تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وفي الدقيقة 63 ردت غانا سريعا بعد تصويبة جياسي على حدود منطقة الجزاء لتغير إتجاهها في طريقها نحو المرمى وتغالط إكرامي لتسكن الشباك لتعلن عن هدف التعادل.

ودفع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بعبد الله السعيد بدلا من “شيكابالا” في الدقيقة 66 من اللقاء، قبل 10 دقائق من إجراء آخر التبديلات بعدما دخل عمرو جمال للملعب بدلا من عمرو مرعي.

وتألق إكرامي في أبعاد كرة خطيرة عن مرماه في الدقيقة 93 بعد تصويبة من واكاسو ليتصدى لها ببراعة قبل أن يلحق بها على خط المرمى ليبعدها عن شباكه بنجاح محافظا على التعادل للمصريين، لتنتهي المباراة (1 – 1).