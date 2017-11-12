أخبار مصر - حموده كامل

أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دولة البحرين، وتضامنها مع وحدة مصلحة البلدين والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي، وإدانة مصر لكافة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة.

وأوضح شكري خلال لقائه اليوم الاحد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عقب وصوله البحرين اوضح ان مصر تتطلع إلى المزيد من التنسيق والتشاور بين الدول العربية لمواجهة التحديات المحيطة بها، مشيرا إلى أهمية العمل على تجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر أو الاستقطاب وعدم الاستقرار، كما قام وزير الخارجية بإبلاغ ملك البحرين رسالة شفهية من الرئيس السيسي تتناول تقييم مصر ورؤيتها للتطورات المتلاحقة في المنطقة وتأثيراتها على استقرار الدول العربية وشعوبها.

من جانبه، أشاد ملك البحرين بعمق ومتانة العلاقات البحرينية المصرية، وما وصل إليه التعاون بين البلدين في كافة المجالات من مستويات مرضية تعكس خصوصية العلاقة على المستويين الرسمي والشعبي، معربا عن تقديره لمبادرة الرئيس بإيفاد وزير الخارجية إلى البحرين في هذا التوقيت، وما تعكسه الزيارة من دعم وتضامن مع البحرين، واهتمام حقيقي من جانب مصر بقضايا الأمة العربية واستقرار وسلامة شعوبها.

وقد تطرقت محادثات وزير الخارجية مع ملك البحرين الى تطورات الأوضاع في لبنان واليمن والعراق وسوريا، وكذا أزمة قطر، حيث تم التأكيد على التمسك بالمطالب الثلاثة عشر باعتبارها المعيار الذي يتم على أساسه قياس التغير في المواقف والسياسات القطرية السلبية تجاه دول المنطقة، كما أجرى سامح شكري جلسة محادثات موسعة مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة