دمشق -أ ش أ

دعت سوريا اليوم الأحد مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري لإيقاف ما سمتها ب`”جرائم التحالف الوحشية” ضد المدنيين السوريين.

وقالت الخارجية السورية – في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلسها – “إن استمرار طيران التحالف الدولي في سعيه لعرقلة انتصارات الجيش السوري

على تنظيم (داعش) الإرهابي, يثبت دور التحالف المشبوه وخطره على الجهود الحقيقية لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي”.

وأضافت الخارجية السورية – في رسالتها أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يواصل اعتداءاته على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها منذ بدء عملياته بتاريخ 23 سبتمبر 2014.

وتابعت: إن “التحالف أضاف مجزرة دموية جديدة إلى سجله الحافل بالمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بعد قيام طائراته الحربية بتاريخ 11 نوفمبر 2017, بالاعتداء

على مواقع سكنية في منطقة تل الشاير وقرية الدعيجي في محافظة دير الزور”, لافتة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين وجرح العشرات بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم”.

وأكدت أن الحكومة السورية تدين بشدة اعتداءات التحالف الدولي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق المدنيين السوريين, معبرة عن احتجاجها على غض الكثير من الأطراف التي تدعي الحرص على سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عن المجازر في محافظتي الرقة ودير الزور.