القاهرة - أ ش أ

غادر رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد القاهرة مساء اليوم /الأحد/ بعد زيارة لمصر استغرقت يومين استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث استعرضا مجمل العلاقات الثنائية واتفق الجانبان على أهمية العمل على تطوير التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد ترأس ورئيس حكومة تونس أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والنقل عن الجانب المصري إلى جانب وزيري التجارة والنقل وكاتب الدولة للشؤون الخارجية عن الجانب التونسي.

وتناول اجتماع اللجنة كيفية الاستفادة من اتفاق أغادير واتفاق التجارة العربية الحرة وتشجيع التواصل بين رجال الأعمال وإشراك القطاع الخاص في البلدين من خلال تبادل الزيارات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة ومواصلة العمل لإزالة العقبات التي تحول دون مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس وعددا من الملفات الاقتصادية والمشروعات بين البلدين والتنسيق فيما بينها حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.