بغداد -أ ش أ

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي, اليوم الأحد إبطال مفعول ثلاث عبوات ناسفة جنوب قضاء بعقوبة بمحافظة ديالي العراقية.

وقال العزاوي – إن الجهد الهندسي لقطعات الفرقة الخامسة أبطلت مفعول ثلاث عبوات ناسفة عن طريق تفجيرها عن بعد, مضيفا أن العبوات عثر عليها في أرض زراعية جنوب ناحية بهرز جنوب قضاء بعقوبة, مبينا أن عملية الإبطال جرت بدون أية إصابات بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية في ديالي أبطلت العديد من العبوات الناسفة خلال الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.