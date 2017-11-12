القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام أن منهج الأزهر الوسطي والتعددي يمثل جوهر الإسلام وحقيقته السمحة البعيدة كل البعد عن التطرف والإرهاب، مضيفا أن الفضل في الحفاظ على الثقافة العربية والإسلامية خلال كل العصور يرجع إلى الأزهر الشريف أعلى مرجعية إسلامية

وأشاد مدير عام شركة أبوظبي للإعلام خلال لقائه اليوم الاحد بالدكتور احمد الطيب شيخ الازهر بفكر الإمام الاكبر المستنير وبمساندته لكل الجهود التي تخدم الثقافة العربية وتعزز مكانتها العالمية وأنه يمثل رمزا للسلام والتعايش الإنساني.

ومن جانبه أشاد الإمام الأكبر بالنهضة الثقافية والفكرية في دولة الإمارات العربية الشقيقة وبجهود قادتها في نشر الأدب والثقافة العربية والإسلامية من خلال المهرجانات والمسابقات الدولية وان هذه الجهود تعبر عن وعي قادة الإمارات وإيمانهم بأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية العربية، معربا عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به مشروع “كلمة” في إحياء حركة الترجمة في العالم العربي من خلال ترجمة مختارات واسعة من الكتب من عدة لغات عالمية وتقديمها للعالم العربي..مؤكدا أن هذا المشروع يمثل خطوة حقيقية لنهضة تعيد للعالم العربي ريادته في مصاف الدول المتقدمة.