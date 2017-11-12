القاهرة - أ ش أ

توصل باحثون من جامعة “ميشيجان” الأمريكية إلى معطيات جديدة تفيد بأن عدم استهلاك كمية كافية من الماء يمكن أن يسهم في زيادة الوزن.

ويمكن اعتبار ما توصل إليه الباحثون دليلا آخر يصب في مصلحة الاعتقادات التي تقول بأن شرب كمية كافية من المياه يمكن أن يساعد على مكافحة السمنة.

وقد توصل العلماء بعد دراسة معطيات 9528 شخصا، إلى أن ارتفاع مؤشر الكتلة لدى بعضهم مرتبط بقلة الماء في جسمهم، كما أظهرت الدراسة أن ثلث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و64 يستهلكون كميات غير كافية من الماء.

وذكر الباحثون أن هذه النتائج لا تظهر وجود علاقة سببية بين السمنة وقلة الماء في الجسم ولكنهم يوصون بتناول كمية كبيرة من الفواكه والخضر والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسب كبيرة من الماء لتلبية احتياجات الجسم من هذا السائل، مؤكدين ضرورة إجراء دراسات أخرى في المستقبل لتوضيح مسألة: هل فعلا احتواء الجسم على كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد على خفض الوزن.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للبحوث في مجال التغذية كان أوصى عام 1945 بضرورة شرب ما بين 8 إلى 10 كؤوس من الماء يوميا للحفاظ على الصحة.