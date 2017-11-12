باريس - أ ش أ

أكد الفرنسي كيليان مبابي, مهاجم باريس سان جيرمان, اليوم /الاحد أنه يتفهم انهمار دموع زميله في الفريق نيمار دا سيلفا أول أمس الجمعة إزاء الانتقادات الموجهة له على خلفية الشائعات التى اثيرت عن علاقته السيئة بالمدرب أوناي إيمري والمهاجم الأوروجواي إدينسون كافاني.

وأكد مبابي (18 عاما) أنه “من الطبيعي أن يتأثر نيمار بكم الانتقادات الموجهة له…هذا يثبت إنه بشر مثلنا جميعا مشيرا إلى أن نيمار “يعطي انطباعا بأنه لا يتأثر بشيء ولكن عندما تعرفه عن قرب يبدو أنه شخص عادي”.

وكان نيمار نفى وهو يبكى – خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب ودية البرازيل أمام اليابان أول أمس الجمعة – وجود خلافات مع إيمري وكافاني.