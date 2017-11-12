القاهرة - أ ش أ

أشاد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية بشأن عملية اختيار وتعيين القيادات بالوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية،موضحا أن الاجراءات تتفق مع الاحتياجات الفعلية للمحافظات والمدن متضمنة المشاركة المجتمعية بالإضافة إلى توافق عملية الاختيار مع طبيعة كل محافظة سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية.

وأكد مروان خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقيادات اليوم /الأحد/ بحضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف أهمية اللامركزية المالية في توفير المكافآت والحوافز للمتميزين من الكوادر العاملة في الإدارة المحلية.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أنه وجه كتابا إلى المحافظين لضم رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية في كل محافظة إلى المجلس التنفيذي للمحافظة كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن الإعداد لعملية الاختيار والتعيين للقيادات بالوظائف القيادية ووظائف الإدارة الاشرافية، مشيرا إلى أن عملية الاختيار تتم وفقا لبرنامج يتمثل في اختبارات للقدرات بالإضافة إلى الاختبارات النفسية والتحريرية والشفوية يعقبها برنامج تدريبي 8 أسابيع ويليه برنامج تدريبي على مستوى المحافظات وذلك قبل عقد لقاءات مع اللجنة الدائمة للقيادات وصولا إلى اعتماد النتائج النهائية مع التأكيد على تبني معايير يقترحها المجلس لتحفيز وتقييم القيادات المحلية ضمانا للتطوير المستمر في منظومة الإدارة المحلية.

واستعرض الشريف خطة الوزارة والبرامج التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة الحالية وكيفية اختيار القيادات الجديدة بالإدارات المحلية من خلال الاختبارات التي سيتم عقدها بأكاديمية ناصر العسكرية والتي تتضمن اختبارات تحريرية وشفوية ونفسية للمتقدمين في مسابقة القيادات العليا بالمحليات،لافتا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي في متابعة الأعمال في الوحدات المحلية ورصد المشاكل وكيفية متابعتها وحلها بابتكار حلول وطرق جديدة.