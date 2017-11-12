برشلونة -أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عن اقتناعه بأن الانتخابات الإقليمية التي من المزمع إجراؤها الشهر المقبل في كتالونيا ستساعد على إنهاء الفوضى الانفصالية في المنطقة.

ودافع راخوى عن قراراته الأخيرة خلال أول زيارة يقوم بها إلى الإقليم منذ فرض الحكم المباشر عليه .. قائلا : “إنه استنفد جميع الطرق بعد إعلان الحكومة الكتالونية الاستقلال من جانب واحد الشهر الماضي”.

ودعا راخوي – خلال كلمة ألقاها أمام أنصار الحزب الشعبي الحاكم – إلى مشاركة الأغلبية الصامتة في “تحويل صوتهم إلى تصويت .. قائلا : “يجب أن نستعيد كتالونيا من فوضى الانفصال .. بالديمقراطية نريد استعادة كتالونيا للجميع”.

وناشد الشركات عدم مغادرة المنطقة , التي تمثل خمس اقتصاد إسبانيا , لاسيما بعد أن نقلت مئات الشركات مقرها من الإقليم في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على المنطقة

.. كما حث المواطنين في إسبانيا على مواصلة شراء المنتجات الكتالونية.