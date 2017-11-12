القاهرةأ ش أ

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية بمسكنه بقصد الإتجار.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها أن المدعو محروس محمد عبد الظاهر أحمد 24 سنة, عاطل ومقيم بعزبة خير الله دائرة القسم, والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها قضية “سلاح نارى”, والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئى ومستأنف “ضرب” بإجمالي حبس سنة, يحوز أسلحة نارية بمسكنه بقصد الإتجار.

وبإجراء التحريات, تبين صحة ما ورد من معلومات, وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة, تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه, وعثر بمسكنه على فرد روسي, وفردين خرطوش, و10 طلقات من ذات العيار.

جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام, وتكثيف الجهود لضبط محرزي ومتجري الأسلحة النارية بدون ترخيص وتجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات .