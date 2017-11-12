القاهرة - أخبار مصر

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للاثاث، وجاء ذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومحافظ دمياط، ورئيس مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث.

وخلال الاجتماع تم إستعراض تقرير تضمن الموقف التنفيذي الحالي لمشروع مدينة دمياط للاثاث والجهود البذولة لإستكمال توصيل كافة المرافق والتي تشمل أعمال البنية التحتية، والكهرباء، والصرف الصحي، وكذلك الإنشاءات المتعلقة بالهناجر والورش.

وشدد رئيس مجلس الوزراء علي أهمية إستكمال مراحل تنفيذ المشروع للإنتهاء من تنفيذه وفقاً للمواعيد المقررة، وذلك بإعتباره مشروع وطني سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في صناعة الأثاث في مصر، أخذاً في الإعتبار إهتمام الدولة بالإستفادة القصوي من الإمكانات المتاحة والخبرة المتوفرة وتشجيع ودعم الصناعات المحلية بما يضمن تطويرها وتحسين جودتها، والعمل علي تقليل الإعتماد علي الإستيراد وزيادة الصادرات المصرية للخارج.