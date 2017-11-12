أخبار مصر - سماء المنياوى

أعلنت الدكتورة هدي الجلاد مدير التأمين الصحي بمطروح بانه سيتم تنظيم برنامج تدريبي عن مهام المنسقين الصحيين بالمدارس والمعاهد الازهرية بناء علي توجيهات محافظ مطروح خلال الفترة من 15 وحتي 16 نوفمبر الجاري بمركز النيل للاعلام .

وأضافت مدير التأمين الصحي بانه سيتم تنظيم البرنامج التدريبي تحت رعاية محافظ مطروح وذلك بعد موافقتة علي تنظيم البرنامج لرفع مستوي كفاءة المنسقين الصحيين بالتعامل مع الحالات المرضية التي تطرأ في المدارس .

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بان الهدف من تدريب المنسقين الصحيين وهو نشر الوعي الصحي بين الطلاب “التثقيف الصحي” وكيفية التعرف علي الحالات الطارئة للطلبة المصابين .

أضاف ابو زيد بانه سيتم تقيم المتدربين لقياس مدي فاعلية البرنامج التدريبي ومدي الاستفادة من المعلومة المقدمة عن طريق الحضور والاختبار نهاية البرنامج.

مضيفاً بان قطاع التأمين الصحي بالمحافظة يخدم حوالي 300 ألف نسمة من أطفال مواليد وطلاب المدارس والمرأة المعيلة والأرامل والعاملين بالمصالح الحكومية والمعاشات.