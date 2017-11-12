وكالات

أعلن الممثل الأمريكي جورج كلوني لصحيفة “صنداي تايمز” أنه لم يعد يحتاج إلى التمثيل في السينما.

وقال نجم السينما المعروف: “لقد مثلت أدوارا كثيرة نسبيا في السينما، وبلغت من العمر 56 عاما، ولم أعد ذلك الشاب الذي يجذب الفتيات”.

ونوهت الصحيفة بأن كلوني وشركاءه في البزنس، باعوا مشروع كاساميغوس المشترك لإنتاج مشروبات تكيلا بمبلغ مليار دولار.

وقال كلوني الذي أدى أدوارا كثيرة في أفلام هوليود: “مارست العمل السينمائي لكي أتمكن من تسديد الفواتير المختلفة، وبعد بيع شركة تكيلا بمبلغ مليار دولار، لم أعد بحاجة إلى المال!”

ولكن الممثل الشهير لم يستبعد خلال ذلك احتمال مشاركته في مشاريع قد تثير اهتمامه.