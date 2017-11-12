أخبار مصر- حمودةكامل

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور علي بن تميم، مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، رئيس تحرير موقع 24 الإخباري.

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالدكتور علي بن تميم والوفد الإعلامي المرافق له، مشيدًا بالنهضة الثقافية والفكرية في دولة الإمارات العربية، وبجهود قادتها في نشر الأدب والثقافة العربية والإسلامية من خلال المهرجانات والمسابقات الدولية، مثل جائزة الشيخ زايد للكتاب، ومهرجان تحدي القراءة العربي، مضيفًا أن هذه الجهود تعبر عن وعي قادة الإمارات وإيمانهم بأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية العربية، وربط الأجيال العربية الناشئة بتراثها الأدبي والثقافي.

كما أعرب فضيلته عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به مشروع كلمة، في إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، من خلال ترجمة مختارات واسعة من الكتب من عدة لغات عالمية وتقديمها للعالم العربي، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل خطوة حقيقية لنهضة تعيد للعالم العربي ريادته في مصاف الدول المتقدمة.

من جانبه، قال الدكتور علي بن تميم إن الفضل في الحفاظ على الثقافة العربية والإسلامية خلال كل العصور يرجع إلى الأزهر الشريف أعلى مرجعية إسلامية، موضحًا أن منهج الأزهر الوسطي والتعددي يمثل جوهر الإسلام وحقيقته السمحة البعيدة كل البعد عن التطرف والإرهاب.

وأشاد مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، بفكر فضيلة الإمام الاكبر المستنير وبمساندته لكل الجهود التي تخدم الثقافة العربية وتعزز مكانتها العالمية، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر يمثل رمزًا للسلام والتعايش الإنساني.