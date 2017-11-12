أخبار مصر- حمودةكامل

أرسلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بوكيه ورد للأديب وديع فلسطين قدمه إليه خلال زيارة في بيته وفد من الوزارة، وذلك اعتذارا عما ارتكبته موظفة التأمينات من سوء تصرف تجاه الدكتور وديع.

ووصفت والي تعنّت الموظف مع الأديب الكبير بالوقح وغير المقبول، مشيرة إلى أن الموظفة تمت إحالتها إلى التحقيق وستجازى وفقا للقانون.

وتعود الواقعة إلى ذهاب «فلسطين» لصرف المعاش، بعد توقفه لكن الموظفة رفضت النزول إليه فى الدور الأرضي رغم تقدمه في السن وأصرت على صعوده إليها في الدور الثالث لصرف المعاش.

وأوضح سامي عبدالهادي رئيس الصندوق العام والخاص للتأمين الاجتماعي إن الوزارة وعدت “فلسطين” بصرف المعاش له وإيصاله إلى منزله مطلع كل شهر، وذلك دون الحاجة إلى مشقة الذهاب بنفسه لصرف معاشه وهي خدمة متاحة لكبار السن الذين يسجلون هذه الرغبة لتوصيل معاشاتهم إلى بيوتهم.

من جانبه، وجه فلسطين الشكر إلى كل من ساعده، مؤكدا في تصريح له أنه صحفي منذ أيام الملك فاروق، وفوجئ بأن معاشه توقف.