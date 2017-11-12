وكالات

قام المختصون بتطوير طريقة جديدة تعتمد على الجوع لعلاج أمراض السرطان.

وقام باحثون من جامعة كولورادو الأمريكية بتطوير آلية جديدة لعلاج أمراض السرطان، وذلك من خلال الحد من وصول الغلوكوز إلى الخلايا السرطانية، باعتباره المادة الحيوية التي تمد الخلايا الخبيثة بالطاقة اللازمة للانقسام.

وقلل العلماء بداية من كمية الغلوكوز، ثم قطعوه نهائيا عن الخلايا.

وعندها، لاحظ العلماء أن تعطيل جينات “CDK8” (المسؤولة عن احتياطي الطاقة ولها الفضل في بقاء الخلايا السرطانية على قيد الحياة رغم نقص المواد المغذية)، يساعد على الحد من امتصاص الغلوكوز ويقتل الخلايا الخبيثة بشكل عام.

فالعلاج الجيني، بحسب الباحثين، سوف يتيح في القريب العاجل تطوير أساليب جديدة أكثر فعالية في علاج الأورام الخبيثة، وتسريع الإجراءات الطبية في هذا المجال.