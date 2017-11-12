القاهرة - أ ش أ

تراجعت مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد/ بداية تعاملات الأسبوع, مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب على الأسهم الكبرى والقيادية ما انعكس على أداء السوق وأحجام التداول.

وأوضح وسطاء بالبورصة “أن المستثمرين فضلوا عمليات البيع لجني الأرباح متجاهلين التقارير الإيجابية التي صدرت عن المؤسسات الدولية نهاية الأسبوع الماضي سواء تلك التي صدرت من صندوق النقد الدولي أو مؤسسة (ستاندرد أند بورز), والتي منحت الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية إيجابية لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات”.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 4ر2 مليار جنيه, ليغلق عند 1ر786 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 808 ملايين جنيه.

فيما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق (إيجي إكس 30) بنسبة 55ر0% ليغلق عند مستوى 14270.55 نقطة. كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) نحو 1% من قيمته مسجلا 777.78 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ليفقد نحو 81ر0% من قيمته, منهيا تعاملات أول أيام الأسبوع عند مستوى 1759.21 نقطة.