أخبار مصر- حمودةكامل

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن السلطات الإسرائيلية تنتهك حقوق الطفل الفلسطيني، وتضرب عرض الحائط بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر أبو الغيط في كلمته في افتتاح أعمال “المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” لاتفاقية حقوق الطفل” الذي تستضيفه الكويت تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إنه على الرغم من هذه الظروف الصعبة التي يعانيها الأطفال الفلسطينيون، فقد استطاعوا أن يصبحوا رقما مهما في معادلة الصراع مع مشروع الاحتلال.

وأعرب أبو الغيط عن خالص الشكر والتقدير لرعاية أمير الكويت الكريمة لأعمال هذا المؤتمر الهام، وقال : نجتمع اليوم في الوقت الذي تتفاقم فيه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في حجمها وشكلها ومضمونها، الأمر الذي أصبحت معه بالتبعية معاناة الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية والاقتصادية أكثر قسوة، وأضاف أن هؤلاء الأطفال يعانون من الحرمان بأشكال متعددة ولم يتمتعوا بالحد الأدنى من الحقوق.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية صارت أسيرة بصورة كاملة لجماعات الاستيطان واليمين المتطرف، وقال ان الحكومة الإسرائيلية مشغولة بالاستيطان لا السلام.

وهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشعب الفلسطيني على إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وغزة المحتلتين. وقال لقد نجح الفلسطينيون اليوم بجهد ومعاونة مصرية إيجابية ومقدرة – في إسقاط هذه الحجة ووضعوا إسرائيل أمام استحقاقات التسوية.

وأعرب عن الأسف لما تم رصده من مشاركة محدودة من جانب المنظمات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الطفل, وهى المشاركة التى كنا نأمل فى أن تكون أكبر، وفى مستوى تمثيل أعلى, وذلك فى إطار تحمل كل منظمة من هذه المنظمات لمسؤولياتها الثابتة والمنصوص عليها فى قرارات دولية متعددة فى مجال حماية الأطفال من أبناء الشعب الفلسطينى.