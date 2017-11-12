القاهرة - أخبار مصر

تمكنت مباحث أسوان، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وزنت طنًا، و194 كيلو جرامًا.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام “أشرف. ع. س” (38 سنة) مقيم بدائرة مركز شرطة دراو، بالاتجار فى المواد المخدرة، وأنه يحوز كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمسكنه، وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت طنًا، و194 كيلو جرامًا- 675 قرصًا مخدرًا- مبلغ مالى).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.