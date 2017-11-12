أخبار مصر - شيماء صالح

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب فى مقر البرلمان يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليا في إطار اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسا وزراء البلدين.

أكد عبدالعال عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتحديات المشتركة التي تواجههما، سواء في النواحي الاقتصادية أو الأمنية أو الاجتماعية، لافتا إلى الخطر الذي يشكله الإرهاب بالنسبة لكلا البلدين وبخاصة في ظل حدودهما المشتركة مع ليبيا، إضافة التحدي الخاص بالهجرة غير الشرعية.

وأشار عبد العال إلى حجم التبادل التجاري الذى وصفه بالمتواضع مطالبا بضرورة العمل على زيادته بما يتناسب مع الامكانيات المتاحة لكلا البلدين، إضافة إلى تنشيط العلاقات السياحية بينهما.

من جانبه، أكد الشاهد أن زيارته إلى مصر جاءت لتأكيد قوة العلاقات بين البلدين، وإن بلاده تواجه التحديات والصعوبات ذاتها التي تواجهها مصر، وهو ما يقتضي التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

على المستوى البرلماني، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما في مختلف المحافل البرلمانية، الإقليمية والدولية التي تجمع بينهما، إضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة على المستوى البرلماني، وإنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين مجلس النواب المصري ونظيره التونسي.