القاهرة - أ ش أ

فاز الفريق الأول لتنس طاولة الرجال بالنادي الأهلي على فريق الصيد بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد بنادي الصيد في افتتاح مباريات الدوري.

وشارك في المباراة اللاعبون عمر بدير -شادي مجدي- علي غلاب- محمود فتحي.. ويخوض الفريق مباراته المقبلة في الدوري أمام فريق دسوق بعد أسبوعين.

ومن جانبه أكد أشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس طاولة الأهلي أن نجم الفريق السيد لاشين يعود من تركيا غدا الاثنين بعد أداء مباريات مع فريقه التركي المحترف به ويعود للتدريبات مع الأهلي مباشرة بينما يعود خالد عصر للانتظام مع الأهلي عقب انتهائه من الدورة المجمعة مع فريقه السويدي المحترف به والتي تبدأ يوم 13 نوفمبر الجاري وتنتهي يوم 19 من الشهر نفسه.