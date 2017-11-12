القاهرة - أخبار مصر

تمكن ضباط مباحث وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عاطل بحوزته 150 جرامًا من مخدر الحشيش، وسلاحًا أبيض،وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء عصام العزب مدير المباحث الجنائية، بتمكن النقيب محمود سند، معاون مباحث قسم مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل بحوزته 150 جرامًا من مخدر الحشيش، وسلاحًا أبيض “مطواة”، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، والسلاح للدفاع عن النفس.