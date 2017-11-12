القاهرة - أخبار مصر

قررت نيابة قسم إمبابة حبس 7 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار أخر، لاتهامهم بالتشاجر باستخدام أسلحة نارية وقتل سائق توك توك، أثناء مروره بالصدفة.

كشفت تحقيقات جمال حسين، وكيل النيابة، أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين الأول مكون من 5 أفراد والثاني من 3 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، وتمكن الأهالي من فض المشاجرة وانصرف طرفاها.

أضافت التحقيقات أنه بعد وقت قصير عاد أفراد الطرف الأول حاملين أسلحة نارية “فرد خرطوش” وحاولوا التعدي على أفراد الطرف الثاني وأطلقوا أعيرة نارية لإخافتهم، فأصابت طلقة طائشة سائق توك توك، تصادف مروره بمحيط المشاجرة، ما أسفر عن مقتله.