سول - أ ش أ

شاركت 3 حاملات طائرات أمريكية اليوم -الأحد- في عمليات تدريبية تجري حاليا مع البحرية الكورية الجنوبية في البحر الشرقي في استعراض غير مسبوق للقوة ضد استفزازات كوريا الشمالية .

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن ثلاث حاملات أمريكية للطائرات -رونالد ريجان ونيميتز و ثيودور روزفلت- دخلت منطقة العمليات العسكرية التي تعرف باسم

“المسرح الكوري للعمليات (كتو) للمشاركة في التدريبات التي تستمر 4 أيام وتنتهي بعد غد -الثلاثاء-.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنفذ فيها البحرية الكورية الجنوبية تدريبا مشتركا مع ثلاث حاملات طائرات أمريكية.

وذكرت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن المناورات تهدف إلى تعزيز مصداقية “الردع الموسع” ضد استفزازات كوريا الشمالية ..وأوضحت أن الردع الموسع يشير إلى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفها من خلال نشر جميع قدراتها العسكرية ضد عدوان كوريا الشمالية.