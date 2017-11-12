القاهرة-اخبار مصر

وقعت شركة طيران الإمارات الأحد عقدا لشراء 40 طائرة من طراز “بيونج 787-10 دريملاينر” بقيمة 15,1 مليار دولار بحسب قائمة الأسعار، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس ادارة المجموعة الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم.

وتعد الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها أكبر مشتر لطائرات “بوينج 777” حيث تمتلك 165 طائرة منها وتقدمت بطلب مؤكد لشراء 164 اخرى.

وأكد الشيخ أحمد، الذي يشغل كذلك منصب رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، أن الصفقة ترفع إلى نحو 90 مليار دولار مجموع طلبات طيران الإمارات من شركة “بوينغ”، المنافس الأبرز لمجموعة “ايرباص” لصناعة الطيران ويتوقع بدء تسليم طلبية طائرات “دريملاينر” عام 2022.

وتعد طيران الإمارات، أكبر ناقلة في الشرق الأوسط، أكبر زبائن طائرات “ايرباص” من طراز “سوبرجامبو إيه 380” حيث تمتلك حاليا مئة طائرة منها فيما قدمت طلبا مؤكدا للحصول على 46 أخرى.