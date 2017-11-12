العراق-ا ش ا

صرح القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار العراقية خميس المحلاوي, اليوم الأحد, بأنه تم تحرير منطقة المعامل شمال قضاء راوة غربي مدينة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بالكامل ورفع العلم العراقي فوقها.

وقد تمكنت القوات الأمنية من فرض سيطرتها بالكامل على المنطقة بعد تحريرها من عناصر عصابات داعش الإجرامية والتي تعد من أهم مناطق ارتكاز إرهابيي التنظيم في القطاع الغربي وتم قتل عدد منهم بعد محاصرتهم وأن فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول العديد من المباني المفخخة ودمرت عددا من العجلات المفخخة.