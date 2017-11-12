القاهرة -أ ش أ

نظمت جمعية مصر الجديدة احتفالية “أنا أفريقي” تحت شعار “أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد الأفريقي”، بمشاركة 7 سفراء أفارقة والعديد من كبار الشخصيات ومسئولي بعض الجهات والجاليات الأفريقية.

وأكد عدد من سفراء الدول الأفريقية دعمهم لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجعل محافظة أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد الأفريقي، بهدف ربط مصر ببعدها الأفريقي بشكل دائم من خلال خلق تواصل مستمر مع الدول الأفريقية.

وأشار الدكتور نبيل حلمي سكرتير عام الجمعية -في تصريح اليوم الأحد- إلى أن الاحتفالية تأتي ضمن برنامج محدد للعديد من الفعاليات التي تنظمها الجمعية بمشاركة كافة الدول الأفريقية بأنشطتها الثقافية والفنية بالتعاون مع الجاليات والطلاب الأفارقة في مصر.

ومن جانبها، قالت إيمان مهدي مدير مكتبة مصر الجديدة إن الاحتفالية تضمنت محاضرة من المركز الإقليمي لأخلاقيات استخدام المياه ووزارة الري حول أخلاقيات المياه وكيفية الحفاظ عليها، وندوة “أفريقيا..تاريخ تراث آفاق مستقبل) تناولت دفع عملية التنمية والتنمية المستدامة والتعاون البناء بين الدول الأفريقية على كافة المحاور الاجتماعية والثقافية والإعلامية والاقتصادية، ومناقشة حول مشروع مصر بتحويل أسوان عاصمة ثقافة واقتصاد أفريقي.

وأضافت أنه تم تنظيم عرض أزياء من وحي التراث الأفريقي، ومعرض لتعليم الحرف اليدوية لرواد المكتبة لتعليم الأكسسوار والأعمال اليدوية من التراث الأفريقي مشاركات فنية تراثية لدولة الجزائر والمغرب تنزانيا ونيجيريا وجزر القمر.

شهد الاحتفالية السفير الرواندي صالح هابيمانا، والسفير الإثيوبي تاى اسقى سلاسى، وقنصل عام دولة تشاد موسى فوداى بركارى، الوزير المفوض الدكتور عبد الحميد بشرى قنصل عام جمهورية السودان بالقاهرة، ألور بيونق مدير مركز كوش للدراسات الأفريقية، الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد دراسات حوض النيل جامعة الفيوم، والدكتور محمدو لبرينغ سفير دولة الكاميرون، والخبير الأمني الدكتور محمود ضياء، وخبيرة القانون الدولي مرفت عبدالرحمن، واللواء أحمد القاضي محاضر بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية ومتخصص في الشأن الأفريقي.