تونس-أ ش أ

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية يوسف الشاهد عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر بما يرتقي إلى مستوى تطلعات البلدين.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة التونسية حول لقاء الشاهد صباح اليوم بالقاهرة مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل حيث يترأس الشاهد وفدا تونسيا للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية في القاهرة.

ودعا الشاهد خلال اللقاء إلى عقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين للنظر في العوائق التي تحول دون الارتقاء بالتبادل التجاري والسبل الكفيلة بمواجهة هذه العوائق.

وأكد الشاهد أهمية عقد الدورة 16 للجنة العليا المشتركة بين البلدين لتقييم مسيرة التعاون الثنائي وبحث السبل الكفيلة بدفعها والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمتضامنة.