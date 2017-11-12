القاهرة -أ ش أ

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بتقليد خاتم شعار الجمهورية والمنسوب للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة واستخدامه في تزوير المستندات الحكومية وعرضها للبيع على عملائه وخاصة ذوي السوابق والمفرج عنهم حديثا مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن المدعو “صابر مصطفى محمد مصطفى 54 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا” والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي ومستأنف “سرقة وتبديد” بإجمالي حبس شهرين، يقوم بتقليد خاتم شعار الجمهورية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المستندات والشهادات المزورة الممهورة بخاتم شعار الجمهورية.

جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وتكثيف الجهود لضبط قضايا التزييف والتزوير، وتجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.